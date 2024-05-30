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        Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçiren zabıta öldü

        KOCAELİ'dearkadaşları ile halı sahada futbol oynadıktan sonra kalp krizi geçiren Körfez Belediyesi zabıta personeli Rıdvan Karabağ (48), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:00
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        Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçiren zabıta öldü
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        KOCAELİ'dearkadaşları ile halı sahada futbol oynadıktan sonra kalp krizi geçiren Körfez Belediyesi zabıta personeli Rıdvan Karabağ (48), kurtarılamadı.

        Olay, dün Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Karabağ, maç sonunda soyunma odasına gitti. Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı, arkadaşları hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiği belirledi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Karabağ, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Karabağ'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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