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        Kocaeli'de 'çocuk düğünü'ne polis baskını

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı, tören sonlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:35
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        Kocaeli'de 'çocuk düğünü'ne polis baskını
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı, tören sonlandırıldı. Düğün yapmadıklarını, söz kestiklerini söyleyen çocukların babaları M.S. ve H.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı. Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü. Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü. Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını söyledi. M.S. ve H.F. hakkında, 'Aile yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatılıp, serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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