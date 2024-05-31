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        Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:35
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        Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs arkadan çarptı. Gezeravcı ve otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kontrol amaçlı hastaneye götürüldüler.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit geçişinde meydana geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobile, bir servis midibüsü arkadan çarptı. Gezeravcı ve otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Alper Gezeravcı ve diğer 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        VALİ YAVUZ: YARALANMA TESPİT EDİLMEDİ

        Kocaeli’de Alper Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişinin kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yavuz, Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişinin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Servis aracının arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiş olup, araçta bulunan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve diğer bir şahıs ile birlikte bir de şoför kontrol amaçlı süratle hastanemize alınmış, gerekli görülen tüm görüntüleme ve tahliller yapılmış, kontrolden geçirilmiştir. Şu an itibariyle herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı şu anda hastanemizde bulunuyorlar. Kocaeli’den transit geçerken meydana gelmiş bir hadise” dedi.

        BURSA VE YALOVA'DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞMUŞTU

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dün Bursa'da BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Gezeravcı, düzenlenen toplantıda, uzay bilimi, kariyeri ve deneyimleri hakkında bilgi verdi. Sohbet havasında geçen toplantıda, uzay yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, uzay araştırmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Alper Gezeravcı, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi. Gezeravcı, bugün de sabah saatlerinde Yalova’ya gelerek Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonluğunda düzenlenen Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı gençlere ve çocuklara ilham veren uzay yolculuğu ile Türkiye’nin ilerik süreçteki uzay çalışmalarını anlatarak, Türkiye’nin Ay’a ilk roketini 2026-2028 aralığında fırlatacağını söyledi. Gezeravcı, Türkiye’nin yüzde 80’i yerli ve milli olan uydusunu ise 8 Temmuz'da uzaya fırlatacağını anlattı. Gezeravcı, saat 12.30 sıralarında Yalova'dan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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