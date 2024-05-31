Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs arkadan çarptı. Gezeravcı ve otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kontrol amaçlı hastaneye götürüldüler.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit geçişinde meydana geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobile, bir servis midibüsü arkadan çarptı. Gezeravcı ve otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Alper Gezeravcı ve diğer 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

VALİ YAVUZ: YARALANMA TESPİT EDİLMEDİ Kocaeli’de Alper Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişinin kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yavuz, Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişinin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Servis aracının arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiş olup, araçta bulunan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve diğer bir şahıs ile birlikte bir de şoför kontrol amaçlı süratle hastanemize alınmış, gerekli görülen tüm görüntüleme ve tahliller yapılmış, kontrolden geçirilmiştir. Şu an itibariyle herhangi bir yaralanma tespit edilmemiştir. Kontrol amaçlı şu anda hastanemizde bulunuyorlar. Kocaeli’den transit geçerken meydana gelmiş bir hadise” dedi.