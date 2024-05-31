Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı (2)

        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'de bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak'ın, kadın veli E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OLAYANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kocaeli’de bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak’ın, kadın veli E.Ö. tarafından okulun bahçesinde darbedildiğini öne sürüp darp raporu alarak şikayetçi olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde okulun bahçesinde öğrencilerin gözü önünde veli E.Ö.’nün, Solak’ı iteklediği, ardından Solak’ın da veli E.Ö.’ye karşılık verdiği anlar yer aldı. Ayrıca E.Ö.’nün öğretmen Meltem Solak’ı darbettiği, Solak’ın da karşılık vermeye çalıştığı anlar, sonrasında da diğer öğretmenlerin araya girerek kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi
        Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı tedbiren hast...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı tedbiren hast...
        Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı, tedbiren hastaneye kaldır...
        Kocaeli'de trafik kazası geçiren Alper Gezeravcı, tedbiren hastaneye kaldır...
        Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
        Öğretmeni darbettiği iddia edilen veli gözaltına alındı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yara...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yara...
        Halk arasında 'kefalet' olarak bilinen adli kontrolde 'güvence bedeli', 'pa...
        Halk arasında 'kefalet' olarak bilinen adli kontrolde 'güvence bedeli', 'pa...