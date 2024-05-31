Kocaeli'de devrilen TIR'ın şoförü ağır yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 karayolunun Tavşancıl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet İ. yönetimindeki 41 YM 564 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan TIR'ın şoförü kupada sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Ahmet İ., sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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