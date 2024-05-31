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        Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi (2)

        TABURCUEDİLDİKocaeli'de saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:37
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        Alper Gezeravcı, Kocaeli'de kaza geçirdi (2)
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        TABURCUEDİLDİ

        Kocaeli'de saat 14.00 sıralarında D-100 karayolunun İzmit geçişinde meydana gelen kaza sonrası tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 2 kişi, yapılan kontroller sonrası taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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