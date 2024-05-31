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        Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı

         KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, kolyelere bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan 47 bin TL değerinde kolye çalan kadın, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 31.05.2024 - 22:50
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        Kuyumcudan kolye çalan kadının 44 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı; tutuklandı
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         KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde, kolyelere bakma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan 47 bin TL değerinde kolye çalan kadın, tutuklandı. Şüpheli H.B.’nin 44 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Olay, 11 Mayıs’ta İzmit’te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın, kolyelere bakmak istedi. Kolye çeşitlerine bakan şüpheli, 47 bin TL değerindeki kolyeyi çalarak çantasına attı. Kuyumcu sahipleri kolyenin eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi. 

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın H.B. olduğunu belirledi. Düzce’de olduğu tespit edilen H.B., 30 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan H.B., sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. H.B.'nin yapılan sorgusunda benzer suçlardan 44 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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