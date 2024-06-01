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        Kuyumcudan kolye hırsızlığı kamerada

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:25
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        Kuyumcudan kolye hırsızlığı kamerada
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde H.B.’nin girdiği kuyumcudan el çabukluğu ile 47 bin TL değerinde kolye çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 11 Mayıs günü İzmit ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren kadın kolyelere bakmak istedi. Çeşitlere bakan kadın, 47 bin TL değerinde kolyeyi el çabukluğu ile çantasına attı. Kuyumcu, kadın gittikten sonra kolyenin eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin H.B. isimli kadın olduğunu belirledi. Düzce’de olduğu tespit edilen H.B., 30 Mayıs günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. H.B.’nin yapılan sorgusunda benzer suçlardan 44 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.B., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yaptığı sırada H.B.’nin vitrin üzerinde duran mankenden kolyeyi incelediği, ardından da el çabukluğuyla alıp telefonunun arkasına sakladığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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