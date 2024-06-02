İzmit'te kafe yandı

Yangın, saat 04.00 sıralarında Malta Mahallesi Doğa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.