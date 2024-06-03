Kocaeli'de yangına karşı 'ormanlara giriş kısıtlaması' kararı

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli tedbirler aldıklarını belirtip, "Özellikle yangın riski yüksek olan ormanlık alanlara girilmesi, buralarda konaklanması ve ateş yakılması başta olmak üzere kısıtlamalara gidilmiştir" dedi.

Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, bugün Kocaeli Valiliği binasında, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Kocaeli geneli orman yangınlarıyla ilgili alınan tedbirleri anlatan Vali Yavuz, yüksek sıcaklıklara dikkat çekerek, "Özellikle yangın riski yüksek olan ormanlık alanlara girilmesi, buralarda konaklanması ve ateş yakılması başta olmak üzere kısıtlamalara gidilmiştir. Yine maalesef anız yakılması, bağ, bahçe temizliği gibi alanlarda zaman zaman bizleri üzen hadiseler meydana gelmektedir. Bu konuyla ilgili defaatle uyarılarımızı tekrar ediyoruz. Anızlar yakılmayacak, bağ, bahçe temizliği vesilesiyle de bu malzemelerin yakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da yine bu konuda dikkatli olmasını rica ediyoruz. Kocaeli'de 10 yıllık ortalama orman yangını sayısı yılda 20'dir ve maalesef ortalama olarak 17 hektar civarında da alan yanmaktadır. Şu ana kadar 7 adet orman yangını çıkmış, olup 1,78 hektar alan yanmıştır" dedi.