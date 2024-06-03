Ümit Özdağ: Bu 3 sene içerisinde Türk siyasetini yeniden formatladık

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidar ve ana muhalefet partisini eleştirerek, “Partimizin kurulduğu bu 3 sene içerisinde Türk siyasetini yeniden formatladık. 3 sene önce kimse sığınmacılardan, kaçaklardan bahsetmiyordu, bu konu konuşulmuyordu. AK Parti’nin yeni koalisyon ortağı Cumhuriyet Halk Partisi, 3 sene önce ‘Bunlara Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurarak vatandaşlık vereceğiz’ diyorlardı. Zafer Partisi kurulduktan sonra yalancıktan da olsa, ‘Biz de gönüllü olanları geri yollayacağız’ dediler. Gönüllü olanların size ihtiyacı yok; zaten dönerler” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kocaeli İl Teşkilatı’nda ilçe başkanlarına ve yeni üyelere rozet taktı. Törene Genel Başkan Özdağ’ın yanı sıra il yönetimi, ilçe başkanları ve partililer katıldı. ‘13 MİLYON SIĞINMACIYI GERİ YOLLAMAK DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİR TANESİDİR’ Rozet töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Özdağ, parti üyelerine seslendi. Özdağ, “Sahaya çıktığınız zaman Zafer Partisi'nin sığınmacıları vatanlarına yollamak dışındaki diğer projelerini de lütfen ısrarla ve tekrar tekrar anlatın. Tabi ki bizim bahsettiğimiz bu 13 milyon sığınmacıyı geri yollamak ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak aslında dünya tarihinin en büyük projelerinden birisidir. Dünya tarihi boyunca hiçbir yerde ve zamanda 13 milyonu aşan bir insan kütlesi geri yollanmamıştır. Biz bu anlamda dünya tarihinin en büyük geriye dönüş projesini yönetecek olan partiyiz. Meselenin bu boyutunu da ısrarla ve önemli şekilde altını çizerek seçmene, Türk vatandaşına anlatın. Her biriniz Ümit Özdağ'sınız. Her biriniz, bu ülkeyi santim santim savunan askerlerin ruhuyla bu ülkenin sokaklarını, AVM'lerini, pazarlarını, atölyelerini, TEKNOPARK’larını savunmak durumundasınız” dedi.

‘GÖNÜLLÜ OLANLARIN SİZE İHTİYACI YOK, ZATEN DÖNERLER’ “Partimizin kurulduğu bu 3 sene içerisinde Türk siyasetini yeniden formatladık” diyen Özdağ, “3 sene önce kimse sığınmacılardan, kaçaklardan bahsetmiyordu; bu konu konuşulmuyordu. AK Parti’nin yeni koalisyon ortağı Cumhuriyet Halk Partisi, 3 sene önce ‘Bunlara Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurarak vatandaşlık vereceğiz’ diyorlardı. Zafer Partisi kurulduktan sonra yalancıktan da olsa, ‘Biz de gönüllü olanları geri yollayacağız’ dediler. Gönüllü olanların size ihtiyacı yok; zaten dönerler. Geri yollama projesinin özü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerekirse zorla geri yollama projesidir. Yoksa geri yollamadan bahsedilemez” ifadelerini kullandı.