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        Sinekliğe yaslanan 5 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Can T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:45
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        Sinekliğe yaslanan 5 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde Can T. (5), 4’üncü kattaki evinin penceresinden dışarı bakmak isterken yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan Can T., evlerinin penceresinden dışarı bakmak isterken, yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü. Ailesi, çocuğun yanına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Can T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuk, tedavisi için İstanbul’da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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