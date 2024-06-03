Sinekliğe yaslanan 5 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde Can T. (5), 4’üncü kattaki evinin penceresinden dışarı bakmak isterken yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan Can T., evlerinin penceresinden dışarı bakmak isterken, yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü. Ailesi, çocuğun yanına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Can T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuk, tedavisi için İstanbul’da bulunan bir hastaneye sevk edildi.