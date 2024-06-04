Tersanede gemi yangını; 4 mürettebat dumandan etkilendi
KOCAELİ'de özel bir tersanede bulunan gemide yangın çıktı.
KOCAELİ'de özel bir tersanede bulunan gemide yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, 4 mürettebat dumandan etkilendi.
Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest Bölgede bulunan özel bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 4 mürettebat, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, gemide başka birinin olup olmadığı araştırılıyor.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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