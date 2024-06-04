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        Tersanede gemi yangını; 4 mürettebat dumandan etkilendi (2)

        VALİYAVUZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILMIŞTIRKocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Başiskele ilçesinde tersanedeki gemi yangını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı, mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:40
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        Tersanede gemi yangını; 4 mürettebat dumandan etkilendi (2)
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        VALİYAVUZ: MAHSUR KALANLAR KURTARILMIŞTIR

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Başiskele ilçesinde tersanedeki gemi yangını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı, mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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