Tersanede gemi yangını; 4 mürettebat dumandan etkilendi (2)

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Başiskele ilçesinde tersanedeki gemi yangını ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başiskele Serbest Bölge'de geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı, mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir" dedi.

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