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        Tersanede gemi yangını; 4 mürettebat dumandan etkilendi (3)

        VALİYAVUZ: 2 KARDEŞİMİZİN DURUMU DİĞERLERİNE GÖRE BİRAZ DAHA AĞIRKocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangın çıkan geminin bulunduğu özel tersaneye gelerek bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:40
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        Tersanede gemi yangını; 4 mürettebat dumandan etkilendi (3)
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        VALİYAVUZ: 2 KARDEŞİMİZİN DURUMU DİĞERLERİNE GÖRE BİRAZ DAHA AĞIR

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangın çıkan geminin bulunduğu özel tersaneye gelerek bilgi aldı. Vali Yavuz, daha sonra gazetecilere açıklamada, hastanede tedaviye alınan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Hepimize geçmiş olsun. Biliyorsunuz burası, serbest bölgemiz. Burada tersanelerimiz var. Gururumuz olacak önemli gemi inşaları gerçekleştiriliyor. Daha önce yine aynı yerde bir gemiyi suya indirmiş ve uğurlamıştık. 1 hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan bir gemide elektrik aksamından çıktığını düşündüğümüz bir yangın meydana gelmiş. Haberi alır almaz, itfaiye, AFAD, emniyet birimlerimiz, arama kurtarma birimlerimizin süratle bölgeye intikali tarafımdan talimatlandırılmıştır. Arkasından da hemen ilgili kaymakamımız, vali yardımcımız ve ekibimiz süratla olay yerine intikal etmiştir. İçeride 2 kardeşimizin mahsur olduğu yönünde bilgi üzerine müdahale etmek isteyen arkadaşlarımızdan da dumandan etkilenen olmuştur. Sonuç itibarıyla 2 kardeşimiz gemiden kurtarılmıştır. İlk yardım ekiplerimiz süratle müdahale etmiş ve 4 kişinin hastaneye sevkleri sağlanmıştır. 2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağır. İl Sağlık Müdürümüz, tüm hekimlerimiz gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Dileğimiz, temennimiz herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Bu vesile ile bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ve acil şifalar dileğimi paylaşmak istiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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