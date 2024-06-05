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        Gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü

        KOCAELİ'de özel bir tersanede kıyıya demirli gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 mürettebattan biri olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Altuntaş (41), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:50
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        Gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü
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        KOCAELİ'de özel bir tersanede kıyıya demirli gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 mürettebattan biri olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Altuntaş (41), kurtarılamadı.

        Yangın, dün saat 11.00 sıralarında Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede çıktı. Kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş, bu sabah hayatını kaybetti. 3 kişinin tedavisinin sürdüğü, 1'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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