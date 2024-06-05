Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bostancı'dan 'kurbanlık' uyarıları

KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kurban Bayramı öncesinde, alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Bostancı, "Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarından, geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınmalı. Büyükbaşlar 2 yaşında, küçükbaş hayvanlarımızın ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor" dedi.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem kurbanlık alınırken, dikkat edilmesi gerekenler hem kesim süreci hem de sonraki aşamalar hakkında açıklamalarda bulunarak halkı uyardı. Bostancı, kesim sonrası ortaya çıkan atıklarla ilgili de oluşabilecek tehlikelere dikkat çekti. Hayvan alımında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Bostancı, "Kurban Bayramı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve ekonomik değeri olan büyük bir organizasyondur. Böylesi büyük bir organizasyonu kısa sürede yönetebilmek önemlidir. Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarımızdan, kurban komisyonumuzun izin vermiş olduğu geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınması gerekiyor. Bunların dışında hayvan alınmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarımız 2, küçükbaş hayvanlarımız ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor. Kulak küpe numaralarının kontrolü gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' isimli uygulaması var. Bu uygulamadan kulak küpe numarasını girdiklerinde hayvanın ırkı, yaşı, cinsi, cinsiyetini kontrol ederek daha önce yapılmış olan aşılamalar, veteriner sağlık raporunun olup olmadığı, yaşını ve bunun gibi şeylerin kontrolünü yapabilirler” ifadelerini kullandı. "Kurbanlık hayvanlarımızın gebe olmaması, yeni doğum yapmış olmaması, sağlığının yerinde olması gerekiyor" diyen Bostancı, "Gözyaşı, burun akıntısı, ishal olmaması gerekiyor. Tüyler karışık ve mat olmamalı. Çevreye aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması, uzuvları yerinde olmalı; kör, topal olmaması gerekiyor. Tırnağı kopmaması gerekiyor ve aşırı zayıf, kaşektik dediğimiz bir durumda olmaması gerekiyor. Hayvan seçiminde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

'GELİŞİGÜZEL KESİM YAPILMASIN' Kurban kesim sürecine de değinen Bostancı, "Pazarlarımızda veteriner hekim kontrolü yapılmaktadır. Giriş çıkışlarda pasaport kontrolü, veteriner sağlık raporunun kontrolü ve gün içerisinde de hayvanların sağlık durumlarının gerekli kontrolleri yapılabilmektedir. Kurban kesimlerinin ise yine veteriner hekim gözetiminde ruhsatlı mezbahalarda, kombinalarda ve kurban komisyonunun izin vermiş olduğu geçici kurban kesim yerlerinde tamamlanması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunların dışında gelişigüzel kesim yapmasın. Buralarda yapmaya özen göstersinler. Zaten resmi olarak da buralarda yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

'SOKAK HAYVANLARI ATIKLARA ULAŞIP ZOONOZLARI TAŞIYABİLMEKTEDİR' "Burada önemli olan, hayvan refahına dikkat edilmesi. Hayvana en az zarar vererek, zararsız bir şekilde bunun tamamlanması gerekiyor" diyen Bostancı, "Hayvan askıda kesilmeli, yutağı boşaltılmalı, iç organlar boşaltılmalı ve iç organların da çevreye gelişigüzel atılmaması lazım. Hem çevre sağlığı nezdinde hem de hayvandan insana bulaşan hastalıklar olarak bilinen zoonoz hastalıklar, halk sağlığı nezdinde önem taşımaktadır. Bunu vatandaşlarımızın önemli bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Atıklara da dikkat çeken Bostancı, "Kesim sonrasında oluşan atıkların ise gelişigüzel sağa sola atılmaması gerekiyor. Burada hem çevre sağlığı hem de zoonozlar bakımından halk sağlığı konusunda bunlar, yetkililere teslim edilebilir. Vatandaşlarımızın kimisi çöpe atıyor, kimisi rastgele sağa sola atıyor ve buna başta sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere ulaşıp zoonozları taşıyabilmektedirler. Vatandaşlar yetkililere bilgi verip bunların alınması sağlanmalıdır" dedi. 'GEÇEN YIL TAM KURBAN DÖNEMİNDE ŞAP HASTALIĞI SÖZ KONUSUYDU' Şap hastalığı ile ilgili de konuşan Bostancı, "Hayvan pazarlarına farklı illerden hayvanlar gelebilmektedir. Burada gerek geldiği noktada gerekse de varış noktasında veteriner hekim kontrolleri yapılabilmektedir. Geçen yıl tam kurban döneminde bir şap hastalığı söz konusuydu. Bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı'nca şap aşılama sayılarında fazlalığa gidildi. Haliyle bu da şaptaki mücadeleyi daha iyi bir noktaya taşıdığımızı gösteriyor. Bu sene hastalık bakımından biraz daha az" diye konuştu.