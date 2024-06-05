Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bostancı'dan 'kurbanlık' uyarıları

        KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kurban Bayramı öncesinde, alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bostancı'dan 'kurbanlık' uyarıları
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kurban Bayramı öncesinde, alınacak kurbanlıklarda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Bostancı, "Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarından, geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınmalı. Büyükbaşlar 2 yaşında, küçükbaş hayvanlarımızın ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor" dedi.

        Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem kurbanlık alınırken, dikkat edilmesi gerekenler hem kesim süreci hem de sonraki aşamalar hakkında açıklamalarda bulunarak halkı uyardı. Bostancı, kesim sonrası ortaya çıkan atıklarla ilgili de oluşabilecek tehlikelere dikkat çekti. Hayvan alımında dikkat edilmesi gerekenlere değinen Bostancı, "Kurban Bayramı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve ekonomik değeri olan büyük bir organizasyondur. Böylesi büyük bir organizasyonu kısa sürede yönetebilmek önemlidir. Kurbanlık hayvanlar kurban pazarlarımızdan, kurban komisyonumuzun izin vermiş olduğu geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alınması gerekiyor. Bunların dışında hayvan alınmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarımız 2, küçükbaş hayvanlarımız ise 1 yaşından küçük olmaması gerekiyor. Kulak küpe numaralarının kontrolü gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Tarım Cebimde' isimli uygulaması var. Bu uygulamadan kulak küpe numarasını girdiklerinde hayvanın ırkı, yaşı, cinsi, cinsiyetini kontrol ederek daha önce yapılmış olan aşılamalar, veteriner sağlık raporunun olup olmadığı, yaşını ve bunun gibi şeylerin kontrolünü yapabilirler” ifadelerini kullandı. "Kurbanlık hayvanlarımızın gebe olmaması, yeni doğum yapmış olmaması, sağlığının yerinde olması gerekiyor" diyen Bostancı, "Gözyaşı, burun akıntısı, ishal olmaması gerekiyor. Tüyler karışık ve mat olmamalı. Çevreye aşırı duyarlı ya da duyarsız olmaması, uzuvları yerinde olmalı; kör, topal olmaması gerekiyor. Tırnağı kopmaması gerekiyor ve aşırı zayıf, kaşektik dediğimiz bir durumda olmaması gerekiyor. Hayvan seçiminde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

        'GELİŞİGÜZEL KESİM YAPILMASIN'

        Kurban kesim sürecine de değinen Bostancı, "Pazarlarımızda veteriner hekim kontrolü yapılmaktadır. Giriş çıkışlarda pasaport kontrolü, veteriner sağlık raporunun kontrolü ve gün içerisinde de hayvanların sağlık durumlarının gerekli kontrolleri yapılabilmektedir. Kurban kesimlerinin ise yine veteriner hekim gözetiminde ruhsatlı mezbahalarda, kombinalarda ve kurban komisyonunun izin vermiş olduğu geçici kurban kesim yerlerinde tamamlanması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunların dışında gelişigüzel kesim yapmasın. Buralarda yapmaya özen göstersinler. Zaten resmi olarak da buralarda yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

        'SOKAK HAYVANLARI ATIKLARA ULAŞIP ZOONOZLARI TAŞIYABİLMEKTEDİR'

        "Burada önemli olan, hayvan refahına dikkat edilmesi. Hayvana en az zarar vererek, zararsız bir şekilde bunun tamamlanması gerekiyor" diyen Bostancı, "Hayvan askıda kesilmeli, yutağı boşaltılmalı, iç organlar boşaltılmalı ve iç organların da çevreye gelişigüzel atılmaması lazım. Hem çevre sağlığı nezdinde hem de hayvandan insana bulaşan hastalıklar olarak bilinen zoonoz hastalıklar, halk sağlığı nezdinde önem taşımaktadır. Bunu vatandaşlarımızın önemli bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Atıklara da dikkat çeken Bostancı, "Kesim sonrasında oluşan atıkların ise gelişigüzel sağa sola atılmaması gerekiyor. Burada hem çevre sağlığı hem de zoonozlar bakımından halk sağlığı konusunda bunlar, yetkililere teslim edilebilir. Vatandaşlarımızın kimisi çöpe atıyor, kimisi rastgele sağa sola atıyor ve buna başta sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere ulaşıp zoonozları taşıyabilmektedirler. Vatandaşlar yetkililere bilgi verip bunların alınması sağlanmalıdır" dedi.

        'GEÇEN YIL TAM KURBAN DÖNEMİNDE ŞAP HASTALIĞI SÖZ KONUSUYDU'

        Şap hastalığı ile ilgili de konuşan Bostancı, "Hayvan pazarlarına farklı illerden hayvanlar gelebilmektedir. Burada gerek geldiği noktada gerekse de varış noktasında veteriner hekim kontrolleri yapılabilmektedir. Geçen yıl tam kurban döneminde bir şap hastalığı söz konusuydu. Bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı'nca şap aşılama sayılarında fazlalığa gidildi. Haliyle bu da şaptaki mücadeleyi daha iyi bir noktaya taşıdığımızı gösteriyor. Bu sene hastalık bakımından biraz daha az" diye konuştu.

        Pazarda hareketin az olduğunu belirten Bostancı, "Çünkü vatandaşlarımızla konuştuğumuz zaman fiyatların yüksek olduğunu ve satışların geçen yıla nazaran azaldığını belirtiyorlar. Önümüzdeki günlerde bu sayının artacağını düşünüyorum fakat şunu da belirtmek isterim ki kurbanlık hayvan sayımızda herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Yani vatandaşlarımız pazarlardan yeterli miktarda kurbanlarını alıp temin edebilirler” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Koruma altındaki bitkiler laboratuvarda çoğaltılıp toprakla buluşturuluyor
        Koruma altındaki bitkiler laboratuvarda çoğaltılıp toprakla buluşturuluyor
        Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 ölü
        Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 ölü
        Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü
        Gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü
        İzmit Körfezi'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        İzmit Körfezi'nde deniz dibi temizliği yapıldı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı