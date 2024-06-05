Gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü (2)

Kocaeli'de özel bir tersanede bulunan gemide çıkan, 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında ölen gemi çalışanı Mustafa Altuntaş'ın cenazesi, İzmit’te bulunan Hacı Selahattin Cami’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye Altuntaş’ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.