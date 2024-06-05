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        Park halindeki otobüs yandı, sıçrayan alevler 2 otobüsü daha yaktı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir tur otobüsünde çıkan yangın, yanındaki 2 otobüse de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:03 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:05
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        Park halindeki otobüs yandı, sıçrayan alevler 2 otobüsü daha yaktı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir tur otobüsünde çıkan yangın, yanındaki 2 otobüse de sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüsler kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkta, park halinde bulunan tur otobüslerinden biri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, yanında bulunan 2 otobüse daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını söndürürken, 3 otobüs de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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