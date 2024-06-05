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        Kocaeli'de, geri dönüşüm tesisinin açık alandaki atık malzemeleri alev aldı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda bulunan atık malzemelerin alev almasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:40
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        Kocaeli'de, geri dönüşüm tesisinin açık alandaki atık malzemeleri alev aldı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda bulunan atık malzemelerin alev almasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda çıktı. Atık malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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