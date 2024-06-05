Kocaeli'de, geri dönüşüm tesisinin açık alandaki atık malzemeleri alev aldı

Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda çıktı. Atık malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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