Kocaeli'de hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

KOCAELİ'deki Modern Hayvan Pazarı'nda satıcılar, alıcıları bekliyor. Genel olarak satışların düşük olduğunu söyleyen satıcılar, fiyatların 120 bin TL ile 230 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.

İzmit ilçesinde kurulan Modern Hayvan Pazarı'nda satıcılar, alıcıları bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin birçok şehrinden Kocaeli'ye getirilen hayvanlar, yaklaşık 1 hafta önce İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda görücüye çıktı. Farklı illerden getirilen hayvanlar, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılıp ardından alana alınıyor. Satıcılar, satışların düşük olduğunu ve fiyatların 120 ile 230 bin TL arasında değişiklik gösterdiğini belirtti. Pazarda yerini alan Ferdi Budak, "Hayvanlarımız 600, 650 kilo civarında. Fiyatlarımız ise 140 ile 160 bin TL arasında. Şimdiye kadar 6 büyükbaş hayvan sattık. Hayat pahalı olduğu için insanlar biraz çekiniyor. Onlara hak veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağrı'dan gelen Ali Haydar Kesen ise 50 hayvanının yarısını sattığını belirterek, "Satışlar fena değil, müşteriye göre değişiyor. Biz geldiğimizde her zaman müşterimiz var. Biz onlardan, onlar bizden razı. Fiyatlar 120 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

'DEVLETİMİZDEN BİZİ DESTEKLEMELERİNİ RİCA EDİYORUZ'

Ercan Kınsu ise "Hayvanlarımızı satmak için Kars’tan geldik ama pek randıman alamadık. Hayvanlarımızı satamıyoruz, müşteri yok. Geliyorlar, düşük fiyat veriyorlar" dedi.

850 kiloluk hayvanı 230 bin TL'ye sattığını belirten Kınsu, "Açıkçası memnun kalmadık; düşüğe gitti. Bir karımız olmuyor. Bayram yaklaştı, eti düşürdüler. Biz dönüp Kars'a gittik mi bu hayvanları o fiyatlara alamayacağız. Yazık yani, üretici Türkiye'de olmasa yabancı devletten bize gelir, biz de onlara mahkum oluruz. Devletimizden bizi desteklemelerini rica ediyoruz. Çiftçiyi öldürmesinler, kaldırsınlar. Kiminin yem, kiminin saman borcu var; onlar bayramda gidip ödeme yapacak. Adamlar mecbur parasını isteyecek. Zararına bile olsa satıp, milletin parasını ödemek zorundayız. 60 hayvanla geldik; 20 tane hayvan sattık, 40 tanesi duruyor. Aldığımız fiyatlara zor veriyoruz" diye konuştu.