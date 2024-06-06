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        Cinayet sanığı: Boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Öner İsaoğlu'nu (43) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Gülen (35), ilk duruşmada, "Öner durağın yakınındaki büfeye alkol almaya gelmişti; beni görünce yanıma geldi ve 'Beni nasıl ayağına çağırırsın' diyerek vurmaya başladı, kafa attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:15
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        Cinayet sanığı: Boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Öner İsaoğlu'nu (43) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Gülen (35), ilk duruşmada, "Öner durağın yakınındaki büfeye alkol almaya gelmişti; beni görünce yanıma geldi ve 'Beni nasıl ayağına çağırırsın' diyerek vurmaya başladı, kafa attı. Montumu ensemden yüzüme kapattı, beni yere yatırarak boğmaya çalıştı. Boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir, görmedim, nasıl yaralandığını bilmiyorum" dedi.

        Olay, 6 Aralık 2023'te gece saatlerinde İzmit ilçesi Kuruçeşme Doğan Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Otobüs durağının yanında yaralı bir kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Öner İsaoğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsaoğlu'nu öldüren şüphelinin Mehmet Ali Gülen olduğunu belirleyip, operasyonla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklandı. Tutuklu sanık Gülen hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Gülen'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

        GERGİNLİK YAŞANDI; DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

        Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Gülen, öldürülen İsaoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın başında İsaoğlu'nun yakınları sanığa saldırmaya çalışırken, jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Maktulün yakınlarından birinin fırlattığı telefon duvara geldi, duruşmaya ara verildi.

        'MADDE SORDUM, OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

        Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada tutuklu sanık Gülen, dinlendi. Gülen, İsaoğlu'ndan zaman zaman uyuşturucu madde aldığı için tanıdığını söyleyerek, "Kendisini 10 yıldır tanırım. Olay günü tesadüfen mahallede yanında 3 kişi ile birlikte alkol aldığını gördüm. Öner'e seslendim ve yanıma çağırdım. Madde sordum; olmadığını söyledi, ben de 'Görüşürüz' diyerek yanından ayrıldım. Arkadaşımın yanına gittim; yaklaşık 5 dakika yanında kaldım. Sonradan durağa giderek araç beklemeye başladım" dedi.

        'KAÇTIĞIMDA ÖNER AYAKTAYDI'

        Olay anını da anlatan Gülen, "Öner durağın yakınındaki büfeye alkol almaya gelmişti; beni görünce yanıma geldi ve 'Beni nasıl ayağına çağırırsın' diyerek vurmaya başladı; kafa attı. Korkutmak amaçlı, vurmasın diye bıçağı çıkardım. Kendisi benden cüsselidir. Montumu ensemden yüzüme kapattı; beni yere yatırarak boğmaya çalıştı. Boğuşma sırasında bıçak kendisine saplanmış olabilir, görmedim; nasıl yaralandığını bilmiyorum. Arkadaşlarının geldiğini görünce Öner'in elinden kaçtım. Kaçtığımda Öner ayaktaydı; bıçaklandığını bilmiyordum. Kazayla oldu; kasti bir şey yapmadım" diye konuştu. İsaoğlu'nun annesi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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