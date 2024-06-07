Pompalı tüfekle sokağa çıktı; 4 saatlik müzakere sonucu teslim oldu

KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan Ali Ç. (24), yaklaşık 4 saatlik müzakere sonucu ikna edilerek silahıyla birlikte teslim oldu.

Olay, 00.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç.'yi sokak üzerinde elinde pompalı tüfek ile görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen Ali Ç.'nin silahını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.