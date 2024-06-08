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        Kocaeli'de geç kalan adayları, sınava trafik polisleri yetiştirdi

        KOCAELİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için yanlış okula gelen ya da geç kalan bazı adayları, sınav yerlerine trafik polisleri yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:10
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        Kocaeli'de geç kalan adayları, sınava trafik polisleri yetiştirdi
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        KOCAELİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için yanlış okula gelen ya da geç kalan bazı adayları, sınav yerlerine trafik polisleri yetiştirdi.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00’da okulların kapıları kapanırken, bazı adaylar sınava saniyeler kala yetişti. Kocaeli'de yanlış okula gelen ya da sınava geç kalan adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli trafik polisleri tarafından sınava gireceği okula yetiştirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce 8 Haziran 2024 günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili trafik yoğunluğu oluşabilecek tüm noktalarda tedbirler alınmış, sınava geç kalan öğrencilerin sınav yerlerine intikali motosikletli şahin unsurlarımız ve ekiplerimiz tarafından sağlanarak vatandaşlarımıza yardımcı olunmuştur. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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