Kocaeli'de geç kalan adayları, sınava trafik polisleri yetiştirdi

KOCAELİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için yanlış okula gelen ya da geç kalan bazı adayları, sınav yerlerine trafik polisleri yetiştirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00’da okulların kapıları kapanırken, bazı adaylar sınava saniyeler kala yetişti. Kocaeli'de yanlış okula gelen ya da sınava geç kalan adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli trafik polisleri tarafından sınava gireceği okula yetiştirildi.