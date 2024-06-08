Miras yüzünden tartıştığı eniştesini yaralamadan önce olayda kullandığı satırla paylaşım yapmış

KOCAELİ’ninKartepe ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eniştesini ağır yaralayan Özgür Uzar’ın (38), olay öncesinde sosyal medya hesabından olayda kullandığı satırla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde ‘Cesareti olmayan izlemesin’ sözleri dikkat çeken Uzar’ın sık sık satır ve bıçakları gösterdiği anlar yer aldı. Eniştesini yaralayan Uzar, telefonunun yanına geri döndüğünde vücudunda ve yüzünde kanlar olduğu, üst üste küfür ettiği anları canlı yayınladı.

Olay,3 Haziran’da saat 20.00 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Özgür Uzar, daha önce aralarında miras nedeniyle tartışma bulunan eniştesi Ertuğrul Demirci’ye evde satırla saldırdı. Satır darbeleriyle ağır yaralanan Demirci kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Demirci’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise Uzar’ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Uzar, 4 Haziran’da Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Uzar, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.