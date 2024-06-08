Bakan Kacır: Türkiye'nin 2'nci astronotu Atasever, 7 bilimsel deney yapacak (2)
'ÇOKKISA SÜREDE TAMAMLANAN BİR MİSYONDAN BAHSEDİYORUZ'Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesindeki programın ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in uçuş farklılıklarını anlattı.
'ÇOKKISA SÜREDE TAMAMLANAN BİR MİSYONDAN BAHSEDİYORUZ'
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesindeki programın ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever’in uçuş farklılıklarını anlattı. Bakan Kacır, “Bir öncekinden farklı olarak aslında çok kısa sürede tamamlanan bir misyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 1 buçuk saatte bu misyon gerçekleştirilmiş oldu ve yeryüzünden kalkan bir uçak yaklaşık 15 kilometreye yükseldi. Daha sonra bir uzay aracıyla hızla, yaklaşık 90 kilometrelik uzay sınırına erişilmiş oldu ve orada mikro yer çekimi deneyimlenmiş ve bilimsel araştırmalar da aslında icra edilmiş oldu. Daha sonra da süzülerek yeryüzüne indiler” dedi.
'GÖRDÜK Kİ TÜRK GENÇLİĞİNDE NE KADAR BÜYÜK BİR İLGİ VAR'
Türk gençlerinden büyük bir ilgi olduğunu belirten Bakan Kacır, “Alper Gezeravcı’nın dönüşünden bu yana 30’dan fazla şehrimizde 70’e yakın etkinlikte gençlerle, çocuklarla bir araya geldi ve gördük ki Türk gençliğinde ne kadar büyük bir ilgi var Alper Gezeravcı’ya, gerçekleştirdiği misyona ve Türkiye'nin milli uzay programına. Şimdi Tuva Cihangir Atasever de bu yolculuğu gerçekleştirerek bu sürece dahil olmuş oldu” ifadelerini kullandı.
'YILLIK 600 MİLYAR DOLARLIK UZAY HARCAMALARINDAN TÜRKİYE’NİN PAY ALMASINI TEMİN EDECEĞİZ'
Yapılan projeleri de anlatan Bakan Kacır, “Bir yandan projelerimiz devam ediyor. Türkiye Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A’yı geliştirdi, üretti. 8-14 Temmuz’da uzaya göndereceğiz. Bunu yapan dünyada 11 ülke var. 11 ülkeden biri olacağız. Yani aslında uzay liginin A takımına, ilk 11’ine giriyor Türkiye. TÜRKSAT 6A dediğimizde şimdiye kadar ürettiğimiz en yüksek kıymete sahip teknolojik üründen bahsediyoruz. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir üründen bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin uydu ihracatçısı olması yolunda önemli bir adım aslında bu kabiliyetleri kazanmak. Kendi imkanlarıyla, kendi insan kaynağıyla, kendi altyapısıyla, kendi haberleşme uydusunu üretebilmek Türkiye için bu alanda ekonomik bir değer elde etmek anlamına geliyor. Yıllık 600 milyar dolara yakın bir uzay ekonomisi var; Türkiye’ye buradan pay alma imkanı doğuyor ve önümüzdeki dönemde bütün bu projelerin birbirine sunduğu desteklerden de istifade ederek Türkiye'nin bir yandan stratejik ve teknolojik bağımsızlığını uzay çalışmalarıyla tahkim edeceğiz; bir yandan da bu ekonomik pastadan, yıllık 600 milyar dolarlık uzay harcamalarından Türkiye'nin pay almasını temin edeceğiz” dedi.
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