Bakan Kacır: Türkiye'nin 2'nci astronotu Atasever, 7 bilimsel deney yapacak (2)

'ÇOKKISA SÜREDE TAMAMLANAN BİR MİSYONDAN BAHSEDİYORUZ'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesindeki programın ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever’in uçuş farklılıklarını anlattı. Bakan Kacır, “Bir öncekinden farklı olarak aslında çok kısa sürede tamamlanan bir misyondan bahsediyoruz. Yaklaşık 1 buçuk saatte bu misyon gerçekleştirilmiş oldu ve yeryüzünden kalkan bir uçak yaklaşık 15 kilometreye yükseldi. Daha sonra bir uzay aracıyla hızla, yaklaşık 90 kilometrelik uzay sınırına erişilmiş oldu ve orada mikro yer çekimi deneyimlenmiş ve bilimsel araştırmalar da aslında icra edilmiş oldu. Daha sonra da süzülerek yeryüzüne indiler” dedi.

'GÖRDÜK Kİ TÜRK GENÇLİĞİNDE NE KADAR BÜYÜK BİR İLGİ VAR' Türk gençlerinden büyük bir ilgi olduğunu belirten Bakan Kacır, “Alper Gezeravcı’nın dönüşünden bu yana 30’dan fazla şehrimizde 70’e yakın etkinlikte gençlerle, çocuklarla bir araya geldi ve gördük ki Türk gençliğinde ne kadar büyük bir ilgi var Alper Gezeravcı’ya, gerçekleştirdiği misyona ve Türkiye'nin milli uzay programına. Şimdi Tuva Cihangir Atasever de bu yolculuğu gerçekleştirerek bu sürece dahil olmuş oldu” ifadelerini kullandı. 'YILLIK 600 MİLYAR DOLARLIK UZAY HARCAMALARINDAN TÜRKİYE’NİN PAY ALMASINI TEMİN EDECEĞİZ'