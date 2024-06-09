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        Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesindeki bir taşımacılık şirketinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:50
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        Silahını temizlerken ortağının oğlunu vurdu
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        KOCAELİ'ninKartepe ilçesindeki bir taşımacılık şirketinde E.K., ortağının oğlu Y.İ.H.'yi tabancasını temizlediği sırada vurdu. Y.İ.H. (20) sol kasığından yaralanırken, E.K. gözaltına alındı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Köseköy Mahallesi Anıt Sokak'taki taşımacılık şirketinde meydana geldi. İddiaya göre; E.K., ortağının oğlu Y.İ.H. ile otururken tabancasını temizlemeye başladı. E.K., silahını doldur-boşalt yaptığı sırada tabancadan çıkan mermi Y.İ.H.'nin sol kasığına isabet etti. E.K.'nın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Y.İ.H. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, E.K. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Y.İ.H.'nin babasının olayın yanlışlıkla meydana geldiğini belirterek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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        Galeri
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