İşçi servisi ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 20 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolunda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan 41 P 6087 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen 34 TY 0867 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, midibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.