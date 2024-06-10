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        İşçi servisi ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 20 yaralı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:20
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        İşçi servisi ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 20 yaralı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolunda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan 41 P 6087 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen 34 TY 0867 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, midibüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, midibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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