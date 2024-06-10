Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de işçi servisi ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de işçi servisi ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninKartepe ilçesinde tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında İzmit-Akmeşe yolu Ketenciler mevkisinde meydana geldi. Akmeşe istikametine giden M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı tekstil firmasına bağlı çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile İzmit istikametine giden H.Y. yönetimindeki 34 TY 0867 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı. Savrulan midibüs de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü M.D., itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada TIR şoförü H.Y., servis şoförü M.D. ve servisteki 24 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!

        Benzer Haberler

        İşçi servisi ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 20 yaralı
        İşçi servisi ile kamyon çarpıştı; 1'i ağır 20 yaralı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 1'i ağır 26 kişi...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tır ile servis midibüsü çarpıştı, 1'i ağır 26 kişi...
        Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı açıldı
        Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanlığı açıldı
        Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
        Kocaeli'de 2 araca çarpıp devrilen motosikletteki sürücü yaralandı
        Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak a...
        Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak a...