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        Kocaeli'de işçi servisi ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı (2)

        KAZAKAMERADAKocaeli'de 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:00
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        Kocaeli'de işçi servisi ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Kocaeli'de 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden fren yapan şoförün kullandığı TIR'ın karşı şeride geçerek, servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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