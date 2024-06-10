Kocaeli'de işçi servisi ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı (2)

Kocaeli'de 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden fren yapan şoförün kullandığı TIR'ın karşı şeride geçerek, servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

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