Kadınları evde ve sokakta darbeden 2 kadın gözaltına alındı

KOCAELİ’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde R.S., A.T.S ve C.S. isimli kadınları darbeden B.K. ve G.K. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin darbettiği mağdurları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin B.K. ve G.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla ‘darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ gibi suçlardan gözaltına alınan B.K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.