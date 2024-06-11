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        4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde gündüz denize girip, güneşlenen 4 kız öğrenci, yurda döndükten sonra rahatsızlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 01:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:15
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        4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde gündüz denize girip, güneşlenen 4 kız öğrenci, yurda döndükten sonra rahatsızlandı. Güneş çarpması sonucu rahatsızlandıkları anlaşılan öğrenciler, yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Körfez ilçesine bağlı Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 4 kız öğrenci, sabah saatlerinde denize gitti. Gün boyu denize girip, güneşlenen öğrenciler yurda döndükten bir süre sonra fenalaştı. Güneş çarpması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen öğrenciler, yurda çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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