4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı

Körfez ilçesine bağlı Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 4 kız öğrenci, sabah saatlerinde denize gitti. Gün boyu denize girip, güneşlenen öğrenciler yurda döndükten bir süre sonra fenalaştı. Güneş çarpması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen öğrenciler, yurda çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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