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        Müşteriye ürün getirdiği kamyoneti park halindeyken hareket edip vadiye yuvarlandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde müşteriye getirdiği beyaz eşyayı indirdikten sonra sürücüsünün park ettiği kamyonet, kendiliğinden hareket ederek yoldan çıkıp yan yattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:10
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        Müşteriye ürün getirdiği kamyoneti park halindeyken hareket edip vadiye yuvarlandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde müşteriye getirdiği beyaz eşyayı indirdikten sonra sürücüsünün park ettiği kamyonet, kendiliğinden hareket ederek yoldan çıkıp yan yattı.

        Kaza, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi, Körfez Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyaz eşya firmasına ait 41 AGY 666 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer K., müşteriye getirdiği ürünü indirdikten sonra aracı yol kenarına park etti. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden kamyonet yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak Tatlıkuyu Vadisine uçtu. Beyaz eşyayı bıraktıktan sonra geri döndüğünde kamyoneti yerinde bulamayan Ömer K. büyük şaşkınlık yaşadı.

        Kamyonetin bakımlarının yeni yapıldığını belirten Ömer K. “Müşterinin buzdolabını teslim etmek için aracı binanın önüne park edip el frenini çektim. Eşyayı yukarı çıkarıp indiğimde araç yoktu” dedi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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