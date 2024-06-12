Kocaeli'de 'Filistin' dayanışması
KOCAELİ'de çok sayıda kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi.
KOCAELİ'de çok sayıda kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi. Kentin 3 noktasından başlayan yürüyüşlere katılanlar, SEKA Park’ta buluştu.
Kocaeli’de 200’den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 'Büyük Filistin Eylemi' gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi, kentin 3 noktasında bir araya gelerek SEKA Park’a yürüyüş gerçekleştirdi. Bazıları İzmit Körfezi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu vapurunun da bulunduğu 100’e yakın tekne ile deniz aracına Türkiye ve Filistin bayrakları asarak SEKA Park’a geldi. Yürüyüş Uçurma Tepesi’nde sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.