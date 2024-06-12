Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Balçık Köyü Mahallesi Molla Fenari yolundaki bir palet fabrikasında çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, alevler hızla yayıldı. Yangının fabrikanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi.