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        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:45
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        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu bitişiğindeki palet fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması devam ediyor.

        CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

        Kocaeli Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Gebze ilçemiz Balçık Köyü Şile yolunda bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı ihbarı üzerine olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleriyle birlikte trafik ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşılan yangından dolayı tüm Kocaelili hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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