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        Limanlardan sıfır araçların anahtarlarını çalan hırsızlar tutuklandı

        KOCAELİ'nin Derince ve Başiskele'deki limanlardan yüzden fazla lüks sıfır otomobillere ait anahtarları çalan hırsızlık çetesi, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip ile çökeltildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:25
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        Limanlardan sıfır araçların anahtarlarını çalan hırsızlar tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Derince ve Başiskele’deki limanlardan yüzden fazla lüks sıfır otomobillere ait anahtarları çalan hırsızlık çetesi, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip ile çökeltildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        Derince ve Başiskele ilçelerinde bulunan limanlarda nisan ayından itibaren farklı zamanlarda lüks sıfır otomobillerin anahtarları çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. İncelenen kamera görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler 45 gün boyunca takibe alındı. 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        ÇALDIKLARI ANAHTARI BAŞKASI ÇALMASIN DİYE SAKLAMIŞLAR

        Şüphelilerin çaldıkları anahtarları başka biri çalmasın diye bir akrabalarının evinde sakladıkları öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada ele geçirilen 136 otomobil anahtarına sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken anahtarların hangi araçlara ait olduklarının tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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