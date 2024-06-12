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        Kocaeli, bayram tatilinde 2 bin 999 ekip ve 5 bin 310 personel ile teyakkuzda

        KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gebze ilçesinde trafik denetimine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:45
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        Kocaeli, bayram tatilinde 2 bin 999 ekip ve 5 bin 310 personel ile teyakkuzda
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        KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gebze ilçesinde trafik denetimine katıldı. Burada alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan Yavuz, "Her gün 217 ekip, 82 motosikletli Şahin ve Yunus ekibi, 20’si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, beraberindekilerle birlikte bugün Gebze Trafik Uygulama ve Kontrol Noktası’nı ziyaret etti. Vali Yavuz burada denetimlere katılarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Vali Yavuz, daha sonra kontrol noktasında durdurulan araçların trafik kurallarına tam olarak uyup uymadıklarını denetleyerek, sürücülere ‘Yolun Sonu Bayram Olsun’ farkındalık kampanyası kapsamında hazırlanan broşürleri dağıtarak sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda hassas olmalarını istedi.

        '5 BİN 310 PERSONEL GÖREV YAPACAKTIR'

        "Her gün 217 ekip, 82 motosikletli Şahin ve Yunus ekibi, 20’si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır" diyen Vali Yavuz, ayrıca 20 adet radarımızla ki bunların 7’si yeni nesil radar olmak üzere hız denetimlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle daha önce trafik kazalarının yoğun olduğu yerler başta olmak üzere tüm ana arterlerde ve özellikle de şehir geçişlerinde tedbirlerimizi artıracağız. Vatandaşlarımızdan özellikle trafiğe çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerini mutlaka takmalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve hayata bağlanmalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

        TIR, KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKER TRAFİĞİNE 14 HAZİRAN’DAN 16 HAZİRAN’A KADAR KISITLAMA

        TIR, kamyon, çekici ve tanker trafiğiyle ilgili de konuşan Vali Seddar Yavuz, "Özellikle alkol ve diğer maddelerin kullanımı da yine kazalarda maalesef can ve mal kayıplarına vesile oluyor. Bir kez daha bu konularda etkin denetim yapacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bütün denetimlerimizin amacı vatandaşlarımızı güven içerisinde sevdikleriyle buluşturmaktır. Özellikle yine EDS'lerimizin tamamı aktif olacak; hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz. İlimiz yoğun bir TIR, kamyon, çekici ve tanker trafiğiyle ilgili özellikle tedbir alınması da yine gündemimizde. Bu anlamda D-100 ve Anadolu Otoyolu’nda 14 Haziran Cuma saat 06.00’dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00’e kadar kamyon, çekici, tanker ana arterler zorunlu olmadıkça kullanılmayacak, daha doğrusu bahsettiğimiz yollara çıkışlarını kısıtlayacağız" dedi.

        'PRENSİP OLARAK TALİ YOLLARI KULLANACAK'

        Vali Yavuz, "Problemli olan bir alanımız var. Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanlar da prensip olarak tali yolları kullanacak, zorunlu olması durumunda da yine ana yollarımızda seyrüsefer yapabilecek ve bu maddeleri ulaştırabilecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımıza çağrımız bu tedbirlerimize riayet etmeleri, mağdur olmamalarını hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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