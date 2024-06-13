Kocaeli Valiliği'nden, 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle öğrencilerin mezuniyet törenine alınmamasına inceleme

KOCAELİ’ninGebze ilçesindeki bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrencilerin, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri gerekçesiyle, okul bahçesinin kapısında bekletilmesiyle ilgili Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde dün öğrenciler için okul yönetimi tarafından, bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi. Formda, 'Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.