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        Kocaeli'de kamyon, çekici ve tankerlerin bayram trafiğinde yola çıkmaları yasaklandı

        KOCAELİ Valiliği, Kurban Bayramı tatiline çıkanların oluşturması beklenen araç yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:22
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        Kocaeli'de kamyon, çekici ve tankerlerin bayram trafiğinde yola çıkmaları yasaklandı
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        KOCAELİ Valiliği, Kurban Bayramı tatiline çıkanların oluşturması beklenen araç yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan, 16 Haziran saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasakladı.

        Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların ulaşımda oluşturması beklenen yoğunluk nedeniyle Kocaeli Valiliği, 2 gün süreyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışını yasakladı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kurban Bayramı tatili ile eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin aynı döneme rastlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın oluşturacağı trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından aşağıda belirtilen güzergahlarda trafik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda ilimiz ve çevre illerdeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran Pazar günü saat 05.00’e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verilmiştir. D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara kara yolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit-Yalova-Bursa kara yolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir Otoyolu), O-7'yı (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih olan 14 Haziran Cuma günü saat 06.00 civarlarında seyir halinde olması halinde aşağıda belirtilen duraklama-park noktalarında beklemeleri uygun olacaktır. D 100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı, D 100 İstanbul’dan geliş Hilal petrol tesisleri, D 130 Yalova’dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, TEM Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla tesisleri, TEM Otoyolu İstanbul’dan geliş Doğalhane tesisleri, Osmangazi Köprüsü'nden geliş Oksijen tesisleri" denildi.

        BAZI ÜRÜNLERİ TAŞIYAN ARAÇLARA İZİN

        Açıklamada ayrıca, trafiğe çıkmasına izin verilecek araçlara da değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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