Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. İhracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan teknik takip ve incelemelerin ardından bugün Dilovası ilçesinde bulunan Yılport Limanı’ndaki bir konteynerde arama gerçekleştirdi. İhracat kayıtlı konteynerde yapılan aramalarda 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
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