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        Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:20
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        Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bulunan limanda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. İhracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan teknik takip ve incelemelerin ardından bugün Dilovası ilçesinde bulunan Yılport Limanı’ndaki bir konteynerde arama gerçekleştirdi. İhracat kayıtlı konteynerde yapılan aramalarda 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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