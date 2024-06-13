Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sahte 'karavan' çetesine operasyonda 9 tutuklama

        KOCAELİ merkezli 4 ilde, e- ticaret ve ilan platformlarında sahte karavan ilanı yayınlayıp iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte 'karavan' çetesine operasyonda 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ merkezli 4 ilde, e- ticaret ve ilan platformlarında sahte karavan ilanı yayınlayıp iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Liderliğini 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.’nin yaptığı suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 

        5,5 MİLYON TL PARA GİRİŞ- ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

        E- ticaret ve ilan platformlarına yaz mevsiminin gelmesini fırsat bilerek verdikleri sahte karavan ilanlarının satışı ile ilgili kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak, vatandaşlardan kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilen suç örgütünün birçok kişiyi dolandırdığını ve suç örgütü üyesi kişilerin hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş- çıkışı olduğu tespit edildi. 

        13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

        Yapılan takip ve tespitlerin ardından geçen 10 Haziran günü Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 11 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 13 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        "Vergi paketi yakında TBMM'ye sunulacak"
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Limandaki konteynerde 31 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de kamyon, çekici ve tankerlerin bayram trafiğinde yola çıkmaları y...
        Kocaeli'de kamyon, çekici ve tankerlerin bayram trafiğinde yola çıkmaları y...
        Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda s...
        Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar gölgeliklere sığındı, kuşlar süs havuzunda s...
        Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı
        Kocaeli'de ağır tonajlı vasıtalara bayram öncesi trafiğe çıkma yasağı
        Kocaeli Valiliği'nden, 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle öğrencilerin mezuniy...
        Kocaeli Valiliği'nden, 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle öğrencilerin mezuniy...
        Kocaeli'de mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin 2 müfet...
        Kocaeli'de mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin 2 müfet...