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        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:06 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:10
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        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 3 kişi öldü
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer B., Hasan K. ve S.A.’nın içerisinde bulunduğu, hangisinin sürücüsü olduğu öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra bariyer üzerinde ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Ömer B. ve S.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Hasan K., ise ağır yaralı halde Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan K., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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