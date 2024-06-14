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        Kandıra'da 1 günlük denize giriş yasağı

        KOCAELİ'ninKaradeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde 15 Haziran Cumartesi günü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize giriş yasağı getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:30
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        Kandıra'da 1 günlük denize giriş yasağı
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        KOCAELİ'ninKaradeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde 15 Haziran Cumartesi günü olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize giriş yasağı getirildi.

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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