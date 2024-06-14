Kandıra'da 1 günlük denize giriş yasağı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

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