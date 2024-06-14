Turizmci iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibi Cemal K., iş yerine gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan turizmci hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit’in Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak’taki turizm firmasında meydana geldi. İddiaya göre turizm firmasına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, iş yeri sahibi Cemal K.’ya tabanca ile ateş açtı. Cemal K. kurşunların isabet etmesi sonucu yararlanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunanlar otomobille Cemal K.’yı yakında bulunan bir özel hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.