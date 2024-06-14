Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz: Tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil bayram bayram olsun diye alıyoruz

        KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, valilik yerleşkesinde personel ve aileleriyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz: Tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil bayram bayram olsun diye alıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, valilik yerleşkesinde personel ve aileleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreni sonrasında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz, Kocaeli’de bayram süresince 5 bin 310 personelin görev yapacağını belirterek, “Bütün bu tedbirleri vatandaşlarımızı özellikle sevdikleriyle, sağlıkla, huzurla buluşmalarını arzu ettiğimiz için alıyoruz. Yoksa gerek EDS, gerek diğer trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram, bayram olsun diye alıyoruz” dedi.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün valilik binasında personel ve aileleriyle Kurban Bayramı kutlamasına katıldı. Vali Yavuz, bayramlaşma töreninin ardından Kocaeli’de alınan tedbirleri paylaşarak sürücüleri olumsuzluklara karşı uyardı. Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Yavuz, “Kurban Bayramı vesilesiyle özellikle zulüm altında inleyen ve birçok insani ihtiyaçtan uzak şekilde yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek, alınan tedbirleri paylaştı. Vali Yavuz, “Özellikle 12’sinden itibaren yoğun bir ekip görevlendirmesi yapılmış, trafik kazalarının azaltılması, mümkünse sıfıra indirilmesi, can ve mal kayıplarının yok edilmesi için emniyet ve jandarma birimleri ana arterler ve şehir geçişlerinde konumlandırılmıştır” dedi.

        ‘TRAFİK KAZALARINI AZALTMAK İSTİYORUZ’

        Bayram süresince toplam 5 bin 310 personelin görev yapacağını duyuran Vali Yavuz, “Her gün 217 ekip, 82 motosikletli şahin ve yunus ekipleri, 20’si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ile 5 bin 310 personel görev yapacaktır. EDS’lerimiz açık olacak. Hız kaynaklı trafik kazalarını azaltmak istiyoruz. Diğer taraftan da özellikle 20 adet radar ile hız kontrolleri yapılacak ve aşırı hız kaynaklı kazaları da önlemeye çalışacağız. Yarın arife olması dolayısıyla çarşamba gününden itibaren başlayan trafik bugün ve yarın çok daha fazla artacağını değerlendirdiğimizden çeşitli araçlar için kısıtlamalar getirdik. Bunlardan bir tanesi kamyon, çekici, tanker gibi araçların özellikle ana arterlere çıkmaması yönünde kısıtlama kararı aldık ve bugün başladı; ayın 16’sında 05.00 itibariyle sonlandırmayı planlıyoruz. Ancak buna ilişkin de istisnalar getirdik. Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanların tali arterleri kullanması koşuluyla izin verilecek. Zorunlu durumlarda ise yine ana arterleri bu araçlar kullanabilecektir” ifadelerini kullandı.

        ‘BAYRAM KAVUŞMA GÜNLERİDİR, HÜZÜN VE AYRILIK GÜNLERİ OLMASIN’

        Bayramın kavuşma günleri olduğunu vurgulayan Yavuz, “Bütün bu tedbirleri vatandaşlarımızı özellikle sevdikleriyle, sağlıkla, huzurla buluşmalarını arzu ettiğimiz için alıyoruz. Yoksa gerek EDS, gerek diğer trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram, bayram olsun diye alıyoruz. Bayram kavuşma günleridir. Hüzün günleri ve ayrılık günleri olmasın diye bu tedbirleri alıyoruz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bu aldığımız tedbirlere riayet etme konusunda daha dikkatli ve duyarlı olacaklar” diye konuştu.

        ‘ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN TEDBİRLER ALDIK’

        Kurban kesim yerlerinin dışında kesim yapılmamasını kaydeden Vali Yavuz, “Kurban ibadeti gerçekleştirecek kardeşlerimiz için de kurban kesim yerleri tespit edilmiştir ve kurban kesimler yerleri ilan edilmiştir. Kurbanın bir ibadet olduğundan hareketle özellikle çevreyi kirletmeyeceğiz, kurban kesim yerleri dışında kesim yapmayacağız ve atıklarımızı da yine uygun bir yöntem ile çevreye zarar vermeden etkisiz hale getirmek için tedbirler almış bulunuyoruz. Valiliğimizce ekonomik yoksulluk içinde bulunan vatandaşlarımızın bayram sevincinden istifade etmeleri ve katılmaları için yaklaşık 22 milyon TL nakit kaynak kardeşlerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Diğer taraftan da yine yetim evlatlarımızla valilikle buluşma gerçekleştirilmiş ve kendilerine de giyim kartları teslim edilmiştir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bayram tatili süresince trafik tedbirleri üst seviyede olacak
        Kocaeli'de bayram tatili süresince trafik tedbirleri üst seviyede olacak
        Turizmci iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
        Turizmci iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan iş adamı ağır yaralandı
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Babalar Günü mesajı
        Karamürsel'de "Akran Arabulucuğu" projesi hayata geçirilecek
        Karamürsel'de "Akran Arabulucuğu" projesi hayata geçirilecek