Kocaeli Valisi Yavuz: Tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil bayram bayram olsun diye alıyoruz

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, valilik yerleşkesinde personel ve aileleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreni sonrasında alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz, Kocaeli’de bayram süresince 5 bin 310 personelin görev yapacağını belirterek, “Bütün bu tedbirleri vatandaşlarımızı özellikle sevdikleriyle, sağlıkla, huzurla buluşmalarını arzu ettiğimiz için alıyoruz. Yoksa gerek EDS, gerek diğer trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram, bayram olsun diye alıyoruz” dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün valilik binasında personel ve aileleriyle Kurban Bayramı kutlamasına katıldı. Vali Yavuz, bayramlaşma töreninin ardından Kocaeli’de alınan tedbirleri paylaşarak sürücüleri olumsuzluklara karşı uyardı. Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Yavuz, “Kurban Bayramı vesilesiyle özellikle zulüm altında inleyen ve birçok insani ihtiyaçtan uzak şekilde yaşayan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek, alınan tedbirleri paylaştı. Vali Yavuz, “Özellikle 12’sinden itibaren yoğun bir ekip görevlendirmesi yapılmış, trafik kazalarının azaltılması, mümkünse sıfıra indirilmesi, can ve mal kayıplarının yok edilmesi için emniyet ve jandarma birimleri ana arterler ve şehir geçişlerinde konumlandırılmıştır” dedi.

‘TRAFİK KAZALARINI AZALTMAK İSTİYORUZ’ Bayram süresince toplam 5 bin 310 personelin görev yapacağını duyuran Vali Yavuz, “Her gün 217 ekip, 82 motosikletli şahin ve yunus ekipleri, 20’si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ile 5 bin 310 personel görev yapacaktır. EDS’lerimiz açık olacak. Hız kaynaklı trafik kazalarını azaltmak istiyoruz. Diğer taraftan da özellikle 20 adet radar ile hız kontrolleri yapılacak ve aşırı hız kaynaklı kazaları da önlemeye çalışacağız. Yarın arife olması dolayısıyla çarşamba gününden itibaren başlayan trafik bugün ve yarın çok daha fazla artacağını değerlendirdiğimizden çeşitli araçlar için kısıtlamalar getirdik. Bunlardan bir tanesi kamyon, çekici, tanker gibi araçların özellikle ana arterlere çıkmaması yönünde kısıtlama kararı aldık ve bugün başladı; ayın 16’sında 05.00 itibariyle sonlandırmayı planlıyoruz. Ancak buna ilişkin de istisnalar getirdik. Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanların tali arterleri kullanması koşuluyla izin verilecek. Zorunlu durumlarda ise yine ana arterleri bu araçlar kullanabilecektir” ifadelerini kullandı.

‘BAYRAM KAVUŞMA GÜNLERİDİR, HÜZÜN VE AYRILIK GÜNLERİ OLMASIN’ Bayramın kavuşma günleri olduğunu vurgulayan Yavuz, “Bütün bu tedbirleri vatandaşlarımızı özellikle sevdikleriyle, sağlıkla, huzurla buluşmalarını arzu ettiğimiz için alıyoruz. Yoksa gerek EDS, gerek diğer trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram, bayram olsun diye alıyoruz. Bayram kavuşma günleridir. Hüzün günleri ve ayrılık günleri olmasın diye bu tedbirleri alıyoruz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bu aldığımız tedbirlere riayet etme konusunda daha dikkatli ve duyarlı olacaklar” diye konuştu.