Osmangazi Köprüsü'nde bayram trafiği yoğunluğu

Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü katılımı Dilovası girişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk köprünün Kocaeli'den Yalova'ya gidiş yönünde görülürken, Yalova'dan Kocaeli istikametine geliş yönünde trafik akıcı ilerliyor. Polis ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı. Yoğunluğun bu gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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