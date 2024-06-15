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        Osmangazi Köprüsü'nde bayram trafiği yoğunluğu

        KOCAELİ'deOsmangazi Köprüsü'nün Yalova istikametinde, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle trafikte araç yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:10
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        Osmangazi Köprüsü'nde bayram trafiği yoğunluğu
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        KOCAELİ'deOsmangazi Köprüsü'nün Yalova istikametinde, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle trafikte araç yoğunluğu oluştu.

        Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü katılımı Dilovası girişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluk köprünün Kocaeli'den Yalova'ya gidiş yönünde görülürken, Yalova'dan Kocaeli istikametine geliş yönünde trafik akıcı ilerliyor. Polis ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı. Yoğunluğun bu gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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