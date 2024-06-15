Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren 2 arkadaştan Muharrem Elitaş'ın (24) akıntıya kapılıp gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise hastanede tedaviye alındı.
KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren 2 arkadaştan Muharrem Elitaş’ın (24) akıntıya kapılıp gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise hastanede tedaviye alındı. Elitaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palmar mevkisinde meydana geldi. İlçe kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin bugün için yasak olduğu belirtilen uyarı yazısına rağmen Muharrem Elitaş ve arkadaşı denize girdi. İki arkadaşın denizde çırpındığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve jandarma sevk edildi. Ekipler tarafından ismi öğrenilemeyen kişi sudan çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dalgaların arasında kaybolan Muharrem Elitaş’ın bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Havadan helikopter ile kıyıdan ise botla arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Arama çalışmaları sürdürülüyor.
Öte yandan Elitaş ve arkadaşının İstanbul’dan Kandıra ilçesine geldiği öğrenildi.
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