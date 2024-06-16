Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının tedavisi sürüyor

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde iddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından denize düştü. Kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz (58) denize atlarken, babası ve kardeşini kurtarmak isteyen Ömer Yavuz da denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılırken baba Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından kayarak denize düştü. Kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz kızını kurtarmaya çalıştığı esnada gelen dalga ile denize düştü. Babası ve kardeşinin denize düştüğünü gören Ömer Yavuz da hem ikisini de kurtarmak için denize atladı.