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        Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının tedavisi sürüyor

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından denize düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:05
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        Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü: Baba öldü; çocuklarının tedavisi sürüyor
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde iddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından denize düştü. Kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz (58) denize atlarken, babası ve kardeşini kurtarmak isteyen Ömer Yavuz da denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılırken baba Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından kayarak denize düştü. Kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz kızını kurtarmaya çalıştığı esnada gelen dalga ile denize düştü. Babası ve kardeşinin denize düştüğünü gören Ömer Yavuz da hem ikisini de kurtarmak için denize atladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, baba ve çocuklarını denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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