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        Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü

        OSMANGAZİ Köprüsü'nde dün yaşanan araç yoğunluğu, bugün yerini akıcı trafiğe bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:15
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        Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü
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        OSMANGAZİ Köprüsü'nde dün yaşanan araç yoğunluğu, bugün yerini akıcı trafiğe bıraktı.

        Kurban bayramı tatiline gidenler nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı Osmangazi Köprüsü Dilovası girişinde, bayramın birinci gününde ulaşım normale döndü. Dün Yalova istikametine sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yaşanan yoğunluğun sona ermesiyle ulaşımda rahatlama görüldü. Hem Kocaeli'den Yalova'ya gidiş yönü hem de Yalova'dan Kocaeli istikametine geliş yönünde trafik yoğunluğu akıcı ilerliyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 ile D-130 kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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