Osmangazi Köprüsü'nde ulaşım normale döndü

OSMANGAZİ Köprüsü'nde dün yaşanan araç yoğunluğu, bugün yerini akıcı trafiğe bıraktı.

Kurban bayramı tatiline gidenler nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı Osmangazi Köprüsü Dilovası girişinde, bayramın birinci gününde ulaşım normale döndü. Dün Yalova istikametine sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yaşanan yoğunluğun sona ermesiyle ulaşımda rahatlama görüldü. Hem Kocaeli'den Yalova'ya gidiş yönü hem de Yalova'dan Kocaeli istikametine geliş yönünde trafik yoğunluğu akıcı ilerliyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 ile D-130 kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanmadı.